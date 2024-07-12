بايدن: حكومة الحرب الحالية هي الأكثر صعوبة في تاريخ إسرائيل

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال كلمته في ختام قمة "الناتو"، في قضية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أن حكومة الحرب الحالية هي الأكثر صعوبة في تاريخ إسرائيل.

وأضاف بايدن ، قلت لإسرائيل "لا تكرروا أخطاء أمريكا في أفغانستان" ; كما أوضح ، أنه من الضروري أن نضمن ألا تعيد إسرائيل احتلال غزة .

وتابع الرئيس الأمريكي، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية غير مقتنعة بحل الدولتين، ولكنه منذ 6 أسابيع وضع إطارا لوقف إطلاق النار وافقت عليه إسرائيل وحماس.

بعد الأداء الضعيف الذي ظهر به الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد منافسه دونالد ترامب في المناظرة الآخيرة، انتقلت أنظار الديمقراطيين إلى كاملا هاريس نائبة رئيس الولايات المتحدة، حتى لا يهزم بايدن أمام ترامب.

بدأت توقعات ترشيح كاملا هاريس بدلا من بايدن تتردد في أذهان الديمقراطيين، في الوقت الذي تزداد فيه المساحات الشعبية للمنافس الجمهوري دونالد ترامب.