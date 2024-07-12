بايدن: لن أتوقف ولن أنسحب من سباق الرئاسة

أكد الرئيس الأمريكي، أنه مستمر في السباق الرئاسي ولن يتوقف، وأن هناك مخاوف تنتاب أوروبا من قدوم ترامب لأنه يميل للديكتاتوريين، جاء ذلك خلال كلمة للرئيس الأمريكي في ختام قمة الناتو.

وأكد بايدن، أنه أكثر شخص مؤهل لهزيمة ترامب، وأضاف:هزمته مرة وسأهزمه مرة أخرى ; وأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب صرح أنه لن يلتزم بحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأوضح بايدن، أهمية دعم الناتو للولايات المتحدة الأمريكية ومدى إدراك الشعب الأميركي أن أمريكا أكثر قوة مع الناتو، وأضاف، أن الناتو بات أكثر قوة الآن بعد ضم السويد وفنلندا.

بعد الأداء الضعيف الذي ظهر به الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد منافسه دونالد ترامب في المناظرة الآخيرة، انتقلت أنظار الديمقراطيين إلى كاملا هاريس نائبة رئيس الولايات المتحدة، حتى لا يهزم بايدن أمام ترامب.

بدأت توقعات ترشيح كاملا هاريس بدلا من بايدن تتردد في أذهان الديمقراطيين، في الوقت الذي تزداد فيه المساحات الشعبية للمنافس الجمهوري دونالد ترامب.