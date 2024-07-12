بايدن: كامالا هاريس مؤهلة لأن تصبح رئيسة لأمريكا ولهذا اخترتها

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، من خلال كلمة له في ختام قمة الناتو، أن كامالا هاريس مؤهلة لأن تصبح رئيسة لأمريكا ، ولهذا تم اختيارها .

وأكد بايدن، أنه أكثر شخص مؤهل لهزيمة ترامب وذكر أنه قام بهزيمته مرة وسوف يهزمه مرة أخرى ; وأضاف، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب صرح أنه لن يلتزم بحلف شمال الأطلسي "الناتو" ولن يتعاون معه .

وانتقل الرئيس الأمريكي، إلى ملف تطور الاقتصاد الأمريكي قائلا قمنا بإعادة رسم ملامح الاقتصاد الأميركي وعلينا إكمال ما بدأناه.

أوضح بايدن، أهمية دعم الناتو للولايات المتحدة الأمريكية ومدى إدراك الشعب الأميركي أن أمريكا أكثر قوة مع الناتو، وأضاف، أن الناتو بات أكثر قوة الآن بعد ضم السويد وفنلندا.

وأكد الرئيس الأمريكي خلال كلمته، أنه لن ينحني أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولن يترك أزكرانيا في حربها مع روسيا، وأن الشعب الأوكراني وبدعم من التحالف استطاعوا إيقاف بوتين.