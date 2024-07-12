4 شهداء وعدد من الإصابات أغلبهم من الأطفال في قصف إسرائيلي لمنزل شرق النصيرات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بسقوط 4 شهداء فلسطينيين وعدد من الإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل لعائلة لعائلة "أبو مصطفى" في محيط الدعوة شمالي شرق النصيرات.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، أن عددا من المصابين وصلوا مستشفى العودة في مخيم النصيرات جراء استهداف الاحتلال منزلًا في محيط مركز الشرطة بالمفتي شمال المخيم وسط القطاع.

ومنذ قليل، أصيب فلسطينيين اثنين جراء غارة إسرائيلية على منطقة قيزان أبو رشوان جنوبي مدينة خان يونس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي القصف المدفعي العنيف في مناطق حي الصبرة وتل الهوا والصناعة جنوب مدينة غزة.

ومساء أمس الخميس، استشهد 8 مواطنين فلسطينيين وأصيب العشرات جراء استهداف قوات الاحتلال خيام النازحين بمدينة خان يونس.