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الجمعة 12 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

هفوات جديدة للرئيس الأمريكي| بايدن يقدم زيلينسكي على أنه الرئيس الروسي بوتين

جو بايدن وزيلينسكي
جو بايدن وزيلينسكي
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 بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن المؤتمر الصحافي الأول له بعد المناظرة ضد دونالد ترامب، بهفوة جديدة حيث قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على أنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 ويستمر بايدن في هفوات تظهر تأثير التقدم في العمر على تركيزه، وكان اللقاء الأخير له مع دونالد ترامب في المناظرة التي أظهر من خلالها أخطاء كثيرة، تثبت عدم جاهزيته لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

بعد الأداء الضعيف الذي ظهر به الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد منافسه دونالد ترامب في المناظرة الآخيرة، انتقلت أنظار الديمقراطيين إلى كاملا هاريس نائبة رئيس الولايات المتحدة، حتى لا يهزم  بايدن أمام ترامب.

بدأت توقعات ترشيح كاملا هاريس بدلا من بايدن تتردد في أذهان الديمقراطيين، في الوقت الذي يزداد فيه المساحات الشعبية للمنافس الجمهوري دونالد ترامب.

الرئيس الأمريكي بايدن زيلينسكي الرئيس الروسي بوتين