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الجمعة 12 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جيش الاحتلال يشن غارة جوية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارة جوية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومنذ قليل، نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا على مناطق حي الصبرة وتل الهوا والصناعة جنوب مدينة غزة.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف محيط مستشفى الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

مساء أمس الخميس، استشهد 8 مواطنين فلسطينيين وأصيب العشرات جراء استهداف قوات الاحتلال خيام النازحين بمدينة خان يونس.

وفي بلدة الرام شمال القدس المحتلة، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الفلسطينيين، وقام جنود الاحتلال بإحراق سيارة أحد المواطنين الفلسطينيين، وأطلق الاحتلال النيران وقنابل الغاز على الفلسطينيين داخل البلدة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

كما أحرق عددا من المستوطنين الإسرائيليين أمس الخميس، جرافة قرب قرية بزاريا، شمال غرب نابلس، وهاجموا سيارات المواطنين بالحجارة ما أدى إلى تضرر عدد منها، كما أغلقوا الطريق الواصل بين جنين ونابلس.

جيش الاحتلال غارة جوية مخيم النصيرات وسط قطاع غزة