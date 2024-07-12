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الجمعة 12 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. إصابتان جراء غارة إسرائيلية على منطقة قيزان أبو رشوان جنوبي خان يونس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بوجود إصابتان جراء غارة إسرائيلية على منطقة قيزان أبو رشوان جنوبي مدينة خان يونس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي القصف المدفعي العنيف في مناطق حي الصبرة وتل الهوا والصناعة جنوب مدينة غزة.

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الفلسطينيين، وقام جنود الاحتلال بإحراق سيارة،  في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وأطلق الاحتلال النيران وقنابل الغاز على الفلسطينيين داخل البلدة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

كما أحرق عددا من المستوطنين الإسرائيليين أمس الخميس، جرافة قرب قرية بزاريا، شمال غرب نابلس، وهاجموا سيارات المواطنين بالحجارة ما أدى إلى تضرر عدد منها، كما أغلقوا الطريق الواصل بين جنين ونابلس.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف محيط مستشفى الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

ومساء أمس الخميس، استشهد 8 مواطنين فلسطينيين وأصيب العشرات جراء استهداف قوات الاحتلال خيام النازحين بمدينة خان يونس.

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