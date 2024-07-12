الأهلي وبيراميدز.. «الشيبي والشحات» وجهًا لوجه للمرة الأولى منذ أزمة «الصفع»

تشهد مباراة الأهلي وبيراميدز صراعًا خاصًا بين حسين الشحات لاعب الأهلي والمغربي محمد الشيبي ظهير أيمن فريق بيراميدز منذ الأزمة التي شهدتها مباراة الفريق في نهاية الدوري الموسم الماضي.

ووقعت أزمة كبيرة بين الشيبي والشحات بعد اعتداء لاعب الأهلي على نجم بيراميدز عقب نهاية المباراة التي أقيمت في يوليو الماضي ووصلت الأزمة بين الطرفين إلى ساحات القضاء وصدر حكم بحبس حسين الشحات لمدة عام مع وقف التنفيذ في انتظار جلسة الاستئناف يوم 30 يوليو الجاري.

وكانت لجنة المسابقات وقعت عقوبة الإيقاف مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه على حسين الشحات لاعب الأهلي بعد الأزمة، ثم قررت لجنة الانضباط في وقت سابق إيقاف محمد الشيبي لمدة 6 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه قبل أن يلجأ اللاعب المغربي ونادي بيراميدز للمحكمة الدولية والتي أوقفت تنفيذ العقوبة.

وطالب مسئولو الأهلي من “الشحات” الالتزام وعدم الدخول في أي أزمات مع لاعب بيراميدز خلال اللقاء والتركيز فقط في الملعب مهما حاول المنافس إبعاده عن التركيز.

وقالت مصادر أن هناك اتجاها لدى مارسيل كولر لوضع حسين الشحات على دكة البدلاء في المباراة حتى لا تحدث أزمة من البداية تخرج اللاعبين عن حالة التركيز في مواجهة بيراميدز التي يعتبرها مارسيل كولر مصيرية في مشوار الفريق للحفاظ على لقب الدوري.