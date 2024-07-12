ستولتنبرج: أتوقع من الولايات المتحدة الاستمرار في دعم الحلف

قال سكرتير عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، أنه يتوقع من الولايات المتحدة الاستمرار في دعم حلف شمال الأطلسي، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف ستولتنبرج من خلال مؤتمر صحفي في ختام فعاليات قمة الحلف، أن الولايات المتحدة ستبقى حلفا قويا للناتو، وحلف شمال الأطلسي يجعل منها أقوى، وأوضح أن الحزبين الأمريكيين الديمقراطي والجمهوري داعمين للحلف الأطلنطي .

وتابع سكرتير عام حلف شمال الأطلسي، تأكيده أن الأوروبيون يدركون أهمية بقائهم في الحلف لأمن القارة بالكامل.

وأوضح، أن الحلف لديه الآن عدد أكبر من الدول تشارك بنسبة 2% من ناتجها القومي وهناك من يشارك بنسبة مؤتمر صحفي للأمين العام للناتو في ختام فعاليات قمة الحلف.