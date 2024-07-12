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الجمعة 12 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي وبيراميدز..أول مواجهة بين «كولر ويورشيتش»

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي
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تُعد مباراة الأهلي وبيراميدز بمثابة المواجهة الثالثة للمدير الفني السويسري مارسيل مدرب الشياطين الحمر في مسابقة الدوري، بينما ستكون أول مباراة للمدرب الكرواتي كرونسلاف يورشيتش مع الفريق السماوي ضد الأهلي، بعدما تولى الإدارة الفنية لبيراميدز في الموسم الحالي.

وحقق «كولر» الفوز مع الأهلي على حساب بيراميدز في أول مواجهة بينهما بالدوري بثلاثية نظيفة في يناير 2023، قبل أن يخسر بنفس النتيجة في مباراة الدور الثاني، بينما توج «كولر» بلقبي كأس مصر والسوبر المصري على حساب الفريق السماوي.

ويتطلع المدير الفني الكرواتي يورشيتش لوضع بصمته وقيادة بيراميدز للفوز على الأهلي في أول ظهور له بالقيادة الفنية للسماوي ضد المارد الأحمر خاصة أن نتيجة هذه المواجهة ستكون حاسمة في مشوار الفريق نحو لقب الدوري.

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