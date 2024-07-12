بعثة منتخب مصر تصل بوردو استعدادًا لأولمبياد باريس 2024

وصلت بعثة المنتخب الأوليمبي إلى مدينة بوردو على متن طائرة خاصة استعدادًا؛ لخوض وديتين مع أوكرانيا يوم الأحد المقبل وضد العراق، الأربعاء المقبل، تحضيرًا لأول مباراة رسمية فى الأولمبياد مع جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو الجاري فى الجولة الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتى تقام من 24 يوليو إلى 9 أغسطس المقبل.

وتضم مجموعة الفراعنة إلى جانب الدومينيكان منتخبي أوزبكستان وإسبانيا.

وحرص الأستاذ جمال علام رئيس مجلس الإدارة على الاطمئنان على البعثة.

ويرأس البعثة اللواء حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة وضمت الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب ومحمود حرب المدير الإداري وأعضاء الجهاز الفني والطبي والذى يضم إلى جانب ميكالى وحرب كلا من: تياجو المدرب العام والكابتن عادل مصطفى المدرب والكابتن سيد السويركي مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي واحمد ايهاب الإداري ومحمد أحمد وأحمد شوقي التدليك وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات ومحمد عبد التواب المصور..

وضمت البعثة 22 لاعبًا هم: حمزة علاء وعلي الجابري ومحمد سيحا فى حراسة المرمي.. وحسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق وأحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد مغربي وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي فى خط الدفاع.. ومحمد النني ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاته فى خط الوسط.. وأحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفى ميسي وأحمد قطة فى الهجوم.