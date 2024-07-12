قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة الرام شمال القدس المحتلة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة الرام شمال القدس المحتلة بعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية، وانتشر جنود الاحتلال في شوارع البلدة.

ومنذ قليل، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد من الفلسطينيين، وقام جنود الاحتلال بإحراق سيارة، في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وأطلق الاحتلال النيران وقنابل الغاز على الفلسطينيين داخل البلدة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

كما أحرق عددا من المستوطنين الإسرائيليين أمس الخميس، جرافة قرب قرية بزاريا، شمال غرب نابلس، وهاجموا سيارات المواطنين بالحجارة ما أدى إلى تضرر عدد منها، كما أغلقوا الطريق الواصل بين جنين ونابلس.