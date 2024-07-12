صرف 25 ألف جنية للمتوفي و5 آلاف للمصاب في حادث انقلاب ميكروباص بطريق جمصة

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، لسرعة التعامل مع تداعيات حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق جمصة أسفل كوبرى شرنقاش بين مدينتي بلقاس وطلخا.

وأوضح المحافظ أن الحادث أسفر عن إصابة 7حالات وحالة وفاة واحدة وتم خروج عدد 3 مصابين من المستشفى العام بلقاس بعد عمل الإسعافات اللازمة لهم، موجها لوكيل وزارة الصحة بمتابعة باقي الحالات وتقديم كافة أوجه الرعاية والعناية الطبية لهم حتي خروجهم من المستشفى.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التضامن الإجتماعى أن تنفيذا لتكليفات "محافظ الدقهلية" فقد تحركت علي الفور لجنة الإغاثة بإدارتي بلقاس وطلخا لتقديم كافه الخدمات المتاحة للحالات المتضررة، مشيرا أنه بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى فقد تقرر صرف مبلغ 25000 جنيه لأسرة حالة الوفاة وصرف مساعدات إصابة بمبلغ 5000 جنيها كحد أقصى وفقا لمدة بقاء المصابين بالمستشفى وصرف مبلغ 50000 جنيها في حالة وفاة رب أسرة وذلك بعد استيفاء المستندات ومحضر الشرطة المحرر عن الواقعة.

وأكد المحافظ على أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تقديم كل الرعاية للحالات الإنسانية فى الأزمات والحوادث بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية المعنية.