وسائل إعلام إسرائيلية: اندلاع حريق في الجولان بعد إطلاق عدد من الصواريخ من سوريا

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن هناك حريق نشب في الجولان بعد إطلاق عدد من الصواريخ من الأراضي السورية.

منذ قليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي صفارات الإنذار دوت في منطقة عسكرية بالجولان.

وفي يونيو الماضي، أفادت وكالة الأنباء السورية، نقلًا عن مصدر عسكري سوري، أن الطيران الحربي الإسرائيلي، قام بشن عدة غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة جنوب العاصمة السورية.

وأضاف المصدر، أن الغارات الإسرائيلية، نتج عنها استشهاد شخصين وإصابة جندي، جراء القصف الإسرائيلي من اتجاه الجولان السوري المحتل باتجاه نقاط في المنطقة الجنوبية للعاصمة السورية.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للهجوم الإسرائيلي بالصواريخ في سماء ريف دمشق.