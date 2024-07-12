مصرع شخص وإصابة 7 بحادث تصادم بطريق جمصة في الدقهلية

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 أخرين، على إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي وانقلاب الميكروباص بطريق رافد (المنصورة - جمصة) بنطاق مركز طلخا محافظة الدقهلية وجرى نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى بلقاس والمصابين لتلقي العلاج.

مصرع شخص واصابة 7 بحادث تصادم بطريق جمصة في الدقهلية:

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، بوقوع حادث تصادم بطريق رافد (المنصورة - جمصه) وانقلاب ميكروباص اسفل كوبري شرنقاش.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي زيدان، رئيس مباحث مركز طلخا، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 7 حالات جرى نقلهم الى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج وايداع الجثمان لمشرحة المستشفى.

واستقبلت المستشفى كلا من:.شيماء رمضان عبد الحميد يوسف، 35 عاما، مقيمة المنصورة مصابة بكسر بالذراع الأيمن، ورحمة رضا رمضان، 13 عاما مقيمة المنصورة مصابة بكسر بالذراع الأيسر وكدمات بالجسم، حنين حسني منصور 14 عاما مقيمة سلامون القماش مصابة باشتباه كسر بالركبة اليسرى، فهد رضا رمضان عبدالحميد " رضيع " 9 شهور مقيم المنصورة كسر مضاعف بعظام الجمجمة ونزيف من الأنف وجروح متفرقة، يوسف رضا رمضان 12 عاما المنصورة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، شيماء حمدي ماهر ابراهيم 30 عاما المنصورة واصابتها كسر بالساعد الايمن والكتف الايمن واشتباه ارتجاج مقيمة بالمنصورة.

كما أصيب كلا من: معاذ رضا رمضان، 9 أعوام مقيم المنصورة واصابته اشتباه ما بعد الارتجاج، تامر حسنى منصور 11 عاما مقيم المنصورة مصاب بجرح بالقدم اليسرى وسحجات بالجسم وتم نقلهم إلى مستشفى بلقاس.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.