كهربا والسولية وتاو.. غيابات الأهلي أمام بيراميدز

استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق من قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الدوري ‏الممتاز.‏

واستمر غياب كهربا عن قائمة الأهلي منذ أزمة كهربا الأخيرة مع مارسيل كولر بعد مباراة الاهلي وفاركو في الدوري.

غيابات الأهلي أمام بيراميدز

واستبعد كولر عدد من اللاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز وضمت قائمة المستبعدين كل من مصطفي مخلوف ومحمود متولي وعلي معلول وعمرو السولية وبيرسي تاو ومحمود كهربا ومحمد الضاوي "كريستو".

كما يغيب أيضا عن قائمة الأهلي الثلاثي حمزة علاء وأحمد كوكا وكريم الدبيس، بسبب تواجدهم مع بعثة المنخب الأولمبي استعدادا لأولمبياد باريس 2024.



قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمود الزنفلي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - عمر كمال – رامي ربيعة.

خط الوسط: أكرم توفيق - حسين الشحات - إمام عاشور - كريم وليد - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر - أليو ديانج - طاهر محمد طاهر - مروان عطية- رضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي.