تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

اختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة بيراميدز التي تجمع الفريقين غدا الجمعة في مسابقة الدوري ‏الممتاز.‏

قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمود الزنفلي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - محمد هاني - خالد عبد الفتاح - عمر كمال – رامي ربيعة.

خط الوسط: أكرم توفيق - حسين الشحات - إمام عاشور - كريم وليد نيدفيد - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر - أليو ديانج - طاهر محمد طاهر - مروان عطية- رضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

تعليمات خاصة للاعبي الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة لمناقشة العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.‏

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، وأدى حراس المرمى فقرات خاصة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وخصص كولر تدريبات فنية متنوعة لمجموعة اللاعبين، قبل أن يستكمل بقية فقرات المران بمشاركة جميع اللاعبين.‏



موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء غد الجمعة في اللقاء المؤجل من الجولة 14 للدوري الممتاز وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.