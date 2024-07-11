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الجمعة 12 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محمد منير: أتمنى أن تفرح مصر وتغني معي في "حفل العلمين"

المطرب الكبير محمد
المطرب الكبير محمد منير
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تحدث المطرب الكبير محمد منير، عن حفله في مهرجان العلمين المقرر إقامته غدا الجمعة، قائلا: "أنا وطني مصري غير مشكوك في أمره وعروبي 100%، بدليل أن الجمهور من كل الوطن العربي سيشارك في الحفل".

وأضاف "منير"، في لقاء مع الإعلامية هدير أبو زيد، عبر قناة "إكسترا نيوز": "أنا سعيد بالجمهور من كل أنحاء الوطن العربي وأقول لهم اهلا وسهلا"، مواصلا: "أتمنى أن تسعد مصر وتفرح وتغني معي غدا".

إلى ذلك، قالت الإعلامية هدير أبو زيد عن المطرب الكبير: "صوت مصر وروحها تجري في أغانيه من سنين، حدوتة مصرية كتبت حروفها في قلوب الجماهير من النوبة للإسكندرية، هو لا يحتاج لمقدمات أو كلام كثير، ونتشرف بمقابلة الكنج محمد منير في مهرجان العلمين بنسخته الثانية، وسيكون في حفل الافتتاح، وهو اختيار عظيم وخير بداية لمهرجان العلمين".
https://www.youtube.com/watch?v=LSKFH6Ybi6E

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