جالانت: السلطات الإسرائيلية لم تقم بواجبها خلال هجمات 7 أكتوبر

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، أن حكومة وجيش الاحتلال لم يؤدوا واجباتهم في حماية سكان إسرائيل خلال عملية طوفان الأقصى.

وأكد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية وموضوعية للتحقيق مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة والجيش والأذرع الأمنية، لتحديد أسباب الفشل الذي حدث في السابع من أكتوبر الماضي.

وفي كلمة ألقاها خلال حفل تخريج الدفعة الـ69 من ضباط جيش الاحتلال، أوضح جالانت أن اللجنة يجب أن تحقق معه شخصيًا ومع رئيس الحكومة ورئيس الأركان والشاباك. كما شدد على ضرورة أن تتناول اللجنة إخفاقات السابع من أكتوبر وتبحث في الأسباب التي أدت إلى تعزيز قوة حماس.

وأشار جالانت إلى أن القوات الإسرائيلية تقاتل منذ تسعة أشهر في قطاع غزة والجبهة الشمالية مع حزب الله والضفة الغربية، مؤكدًا أن الروح المعنوية العالية هي لتحقيق أهداف الحرب. وأضاف أنه من المهم أن يتقاسم الجميع الأعباء الملقاة على عاتق الشعب الإسرائيلي.

وفي ختام كلمته، دعا جالانت إلى ضرورة التحقيق على المستوى الوطني من أجل تحسين الأوضاع واستخلاص الدروس اللازمة للمستقبل.