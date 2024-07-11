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الجمعة 12 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غدا الزمالك راحة بعد لقاء طلائع الجيش

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة غداً الجمعة من التدريبات الجماعية، بعد الفوز على طلائع الجيش في مباراة اليوم بمسابقة الدوري الممتاز.


ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي، استعداداً للقاء بلدية المحلة المقرر له يوم الإثنين المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.


فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي  الزمالك على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 44 نقطة.

الزمالك جوميز الدوري