جهود أمنية مكثفة لكشف لغز العثور على جثة فتاة بحي التفتيش بالفيوم

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، على جثة فتاة مقتولة وملقاة بمنطقة التفتيش، في ظروف غامضة، وذلك بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، بلاغًا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر مقتولة وملقاة بإحدى الشوارع الجانبية بحي التفتيش.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أول الفيوم إلى مكان الحادث، وتبيَّن وفاة فتاة في العقد الثالث من العمر وتكثف الأجهزة الأمنية، جهودها؛ لكشف غموض الجريمة وضبط الجناة في أقرب وقت.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة والتي أمرت بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبي الواقعة.