3 طرق لحجز تذاكر فعاليات مهرجان العلمين.. تعرف عليها

مع انطلاق مهرجان العلمين 2024 في دورته الثانية، يبحث الكثيرون عن طريقة حجز تذاكر فعاليات مهرجان العلمين، وبالتزامن مع موسم الصيف تتزايد أعداد الراغبين في حضور حفلات مهرجان العلمين 2024، والذي يشهد أكبر وأهم الحفلات لكبار مطربي الغناء في الوطن العربى.

لحضور حفلات مهرجان العلمين عليك اتباع الخطوات التالية، التي توضح طريقة حجز التذاكر عبر موقع «تذكرتي»

1- زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بـ «تذكرتي» https://tazkarti.com/#/login

2- تسجيل بياناتك الشخصية

3- إدخال الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف

3-اختيار الفعالية التي ترغب في حضورها

4-تحديد عدد التذاكر والفئة التي ترغب بحجزها

وتحرص إدارة المهرجان على توفير تذاكر كل الفعاليات بطرق سهلة ومنافذ لـ"تذكرتى" متوفرة بالساحل الشمالي والعلمين، كما تتاح تذاكر كل الفعاليات والحفلات من خلال منافذ تذكرتى بالقاهرة والجيزة والإسكندرية.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت بداية الشهر عن انطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة - الحدث الترفيهى الأكبر فى مصر والشرق الأوسط) - تحت شعار "العالم علمين" خلال الفترة من 11 يوليو وحتى الأسبوع الأول من سبتمبر.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات،

ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة فى مصر بما يسهم فى دعم سياحة الطعام لأول مرة فى الساحل.