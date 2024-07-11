عبدالله السعيد رجل مباراة الزمالك والطلائع

حصد عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة طلائع الجيش التي أقيمت اليوم الخميس في مسابقة الدوري الممتاز.

تسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب فور انتهاء اللقاء.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 44 نقطة