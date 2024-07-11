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الخميس 11 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يهزم طلائع الجيش بثنائية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  على نظيره  طلائع الجيش بهدفين لهدف،  في المباراة التى جمعنهما مساء اليوم الخميس، على ملعب الكلية الحربية، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.


سجل هدفي الزمالك يوسف أوباما في الدقيقة ٤٤ و عبدالله السعيد في الدقيقة ٥٤ من ركلة جزاء، بينما سجل هدف الطلائع أحمد مجدي، لاعب الزمالك بالخطأ في مرماه في الدقيقة ٦٩.

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده الى النقطة ٤٤ في  المر كز الخامس بجدول ترتيب المسابقة، وتجمد رصيد الطلائع عند النقطة ٣٥ في المركز ١١بترتيب الدوري.

الزمالك طلائع الجيش الدوري