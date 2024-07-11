وزير الثقافة وقرينة الرئيس الصربي يفتتحان معارض فنية بالأوبرا

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة وتمارا فوتيتش، قرينة الرئيس الصربي، مساء اليوم، عددا من المعارض الفنية والتاريخية الصربية، بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا ، وهي معرض للحرف اليدوية الصربية، ومعرض للصور الفوتوغرافية بعنوان "تجربة صربيا الجبال و الأنهار"، وذلك ضمن فعاليات "الأيام الثقافية الصربية"، احتفالا بمرور 116 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وصربيا.

كما تفقد هنو وفوتيتش معرض آخر يضم عددا من مقتنيات السيدة الأولى زوجة الرئيس الراحل تيتو أحد مؤسسي حركة عدم الانحياز، والتي تحظى بتقدير بالغ من الشعب الصربي لدورها المجتمعي البارز خلال هذه الفترة، وصاحب المعرض عرض مادة فيلمية تشير لهذه الفترة.

وأشاد هنو باللوحات الفنية الصربية، مشيرا إلى أنها تعبر عن طبيعة صربيا الساحرة وآثارها وبعضا من عاداتها وتقاليدها، مثمنا العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وصربيا، خاصة على المستوى الثقافي.

من جانبها أعربت قرينة رئيس صربيا عن سعادتها بإقامة هذه المعارض في مصر خاصة في دار الأوبرا المصرية، هذا الصرح العريق، مؤكدة أن هذه المعارض تعبر عن روح وحضارة الشعب الصربي.