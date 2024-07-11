لن يتخيلها أحد.. «البوابة نيوز» تنفرد بالكشف عن مفاجأة إبراهيم فايق

علمت "البوابة نيوز"، التفاصيل الكاملة عن مفاجأة الإعلامى إبراهيم فايق، التى وعد بالإعلان عنها غدًا الجمعة.

وكشفت مصادر خاصة، أن المفاجأة التى وعد بها إبراهيم فايق جماهيرة هى إذاعة حصرية لنهائى بطولة كوبا أمريكا، والذى يجمع بين منتخب الأرجنتين، ونظيره كولومبيا، على شاشة "إم بي سي مصر 2".

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام الثالثة من صباح يوم الاثنين، نحو ملعب "هارد روك"، لمتابعة نهائى بطولة كوبا امريكا 2024 بين منتخب الأرجنتين، تحت قيادة البرغوث ليونيل ميسى، ونظيره كولومبيا.

كان إبراهيم فايق، قد أعلن عبر برنامجه "الكورة مع فايق"، الذي يقدمه عبر فضائية "ام بي سي مصر2"، أن يوم الجمعة المقبل، أن “هناك مفاجأة كبيرة لدرجة لن يتخيلها أحد، مفاجأة مزلزلة يعني”.

وأضاف: "ستكون هناك مفاجأة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. في مفاجأة كبيرة جدًا سيتم الإعلان عنها في برنامج الكورة مع فايق، إن شاء الله".

وتأهل المنتخب الأرجنتيني إلى النهائي بعد الفوز على كندا بثنائية نظيفة، بينما وصل منتخب كولومبيا بعد تجاوز أوروجواي بهدف نظيف.

ويسعى المنتخب الأرجنتيني للتتويج من أجل الاحتفاظ باللقب الذي حصده في النسخة الأخيرة بالبرازيل، فيما يتطلع منتخب كولومبيا لإنهاء رحلته المثيرة بتتويج لا ينسى.



