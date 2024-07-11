ads
الخميس 11 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اجتماع لقادة الحزب الديمقراطي لتحديد موقفهم من استمرار بايدن مرشحًا للرئاسة

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن حكيم جيفريز، زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب الأمريكي، أن قيادة الحزب ستجتمع قريبًا لتحديد موقفها من بقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في سباق الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في نوفمبر المقبل.

وأوضح جيفريز أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق مع الرئيس بايدن بشأن ترتيب لقاء مباشر معه، لكنه أكد التزامه بنقل مخاوف وقلق نواب حزبه إلى الرئيس حول قرار الاستمرار في المنافسة بالانتخابات، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الخميس.

وأشار جيفريز إلى أن جزءًا من مسؤولياته كزعيم للأقلية الديموقراطية هو الاستماع إلى آراء جميع نواب المجموعة حول هذه القضية وغيرها من المواضيع التي يتم مناقشتها بين النواب الديموقراطيين في مبنى الكابيتول.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد أصوات داخل الحزب الديموقراطي تطالب بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي أمام منافسه الرئيس السابق دونالد ترامب.

مجلس النواب الأمريكي بايدن الكابيتول