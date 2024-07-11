اجتماع لقادة الحزب الديمقراطي لتحديد موقفهم من استمرار بايدن مرشحًا للرئاسة

أعلن حكيم جيفريز، زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب الأمريكي، أن قيادة الحزب ستجتمع قريبًا لتحديد موقفها من بقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في سباق الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في نوفمبر المقبل.

وأوضح جيفريز أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق مع الرئيس بايدن بشأن ترتيب لقاء مباشر معه، لكنه أكد التزامه بنقل مخاوف وقلق نواب حزبه إلى الرئيس حول قرار الاستمرار في المنافسة بالانتخابات، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الخميس.

وأشار جيفريز إلى أن جزءًا من مسؤولياته كزعيم للأقلية الديموقراطية هو الاستماع إلى آراء جميع نواب المجموعة حول هذه القضية وغيرها من المواضيع التي يتم مناقشتها بين النواب الديموقراطيين في مبنى الكابيتول.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد أصوات داخل الحزب الديموقراطي تطالب بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي أمام منافسه الرئيس السابق دونالد ترامب.