محافظ جنوب سيناء يتدخل ويحل أزمة تكدس السيارات قبل كمين عيون موسى

أجري اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اتصالات فورية بالجهات الأمنية المختصة ورئيس المدينة لانهاء أزمة تكدس السيارات قبل كمين عيون موسى، وذلك فور تلقيه شكاوى من المواطنين بوجود تكدس كبير للسيارات ظهر اليوم بكمين عيون موسى، بما لا يخل بالإجراءات القانونية والأمنية .

وتمت الاستجابة وانهاء التكدس خلال دقائق معدودة وسط رضاء قائدى السيارات والمواطنين الذين قدموا شكرهم للمحافظ والجهات الأمنية والجهاز التنفيذي على سرعة الاستجابة.

ويتم اعداد دراسة وتعاون مابين المحافظة والجهات الامنية المختصة والجهات الفنية لتلافى حدوث مثل هذه الأمور مجددا.

كما استقبل اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء المهندس صبحي ربيع عبد الخالق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات ، والمهندس أحمد الطحان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء بالهيئة العامة للطرق والكباري ولفيف من قيادات الهيئة والشركة .

ووجه المحافظ شكرة العميق الى الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة لاهتمامه بمحافظة جنوب سيناء لاهميتها السياحية والاقتصادية ،

وتم بحث العديد من الموضوعات المتعلقة برفع كفاءة الطرق بمحافظة جنوب سيناء باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمستدامة ،مؤكدا حرصه على دعم واستمرار العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة ، باستكمال المشروعات القائمة والحرص على المحافظة على شبكة الطرق والكباري بجنوب سيناء.