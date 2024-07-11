بعد الإطاحة بعرش شوبير ودعبس.. مفاجأة مدوية تهز الوسط الرياضي

أحداث متلاحقة يشهدها الشارع الرياضي في مصر بعد وفاة اللاعب أحمد رفعت، وأطاحت بعدد من الأسماء في الساحة الرياضية على مدار أيام قليلة، حيث استقال وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، وتمت إقالة الكابتن أحمد شوبير من قناة أون تايم سبورت.

هذه الأحداث جعلت الإطاحة بعدد من الأسماء الشهيرة داخل الوسط الرياضي، أمرًا متوقعًا، خاصة بعد تغريدة غامضة من الإعلامي إبراهيم فايق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس قائلا: “يوم الجمعة إن شاء الله موعدنا مع قنبلة جاااامدة، مفاجأة ستهز الوسط الرياضي”.



وعلمت البوابة نيوز من خلال مصادر خاص أن المفأجاة التي تحدث عنها إبراهيم فايق هي نقل حصري لمبارة نهائي كوبا أمريكا 2024 بين الأرجنتين وكولومبيا

واضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن القناة التي يعمل بها الاعلامي ابراهيم فائق اقتربت من شراء نهائي كوبا أمريكا خصوصا انه لا توجد اي قناة عربية حصلت علي حقوق بث كوبا امريكا 2024.

ويحتضن ملعب "هارد روك"، مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا فجر الاثنين المقبل، بنهائى بطولة كوبا أمريكا 2024 بالنسخة الـ48 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

تقام مباراة الأرجنتين ضد كولومبيا فى نهائى كوبا أمريكا 2024، الثالثة فجر الاثنين المقبل، بتوقيت القاهرة

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى نهائى كوبا أمريكا بعد الفوز على كندا بهدفين نظيفين، فيما صعد منتخب كولومبيا بعد الانتصار على أوروجواى بهدف نظيف.

وأنهى منتخب الأرجنتين، دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2024، على رأس المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيده 9 نقاط، ثم تأهل إلى الدور ربع النهائى، والفوز على الإكوادور بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1، ثم تخطي كندا بنتيجة 2-0 في الدور نصف النهائي، وخطف بطاقة التأهل إلي المباراة النهائية.