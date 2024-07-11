«المصريين في الخارج» يعلن تنظيم رحلات عمرة لأبنائه

أعلن الاتحاد العام للمصريين في الخارج عن دراسة تسيير رحلات عمرة منتظمة لأبناء مصر في الخارج، سواء من مصر أو أوروبا أو أمريكا، بهدف تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات متميزة للأعضاء، وذلك في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها الاتحاد العام للمصريين في الخارج لأعضائه.

وأوضح محمد أبو العيش، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين فرع المملكة العربية السعودية وعضو مجلس الإدارة، أن الاتحاد يدرس تنظيم رحلات عمرة منتظمة لمنتسبيه وأبناء مصر في الخارج، مستفيدًا من إمكانيات فرع المملكة لتوفير فرص إقامة وتنقلات مريحة داخل مكة والمدينة.

وأشار أبو العيش إلى أن فرعي الاتحاد في المدينة المنورة ومكة المكرمة يعملان على الحصول على أفضل العروض لتقديم الخدمة للأعضاء القادمين. وأضاف أن الحصول على فيزا الزيارة للمملكة أصبح أكثر صعوبة بعد أحداث موسم الحج الأخيرة.

يُذكر أن فرع المملكة يعد من أكبر فروع الاتحاد، حيث يعيش فيه أكثر من مليوني مصري يساهمون جميعًا في تنمية اقتصاد المملكة في مختلف المجالات.