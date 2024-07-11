الأهلي وبيراميدز.. التركيز شعار لاعبي الأحمر في المران الأخير "صور"

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه، استعدادًا لمواجهة بيراميدز التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة لمناقشة العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.‏

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، وأدى حراس المرمى فقرات خاصة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وأشرف كولر على مجموعة من التدريبات التخصصية، قبل أن يستكمل بقية فقرات المران بمشاركة جميع اللاعبين.‏.

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز، في إطار مؤجلات الجولة الرابعة عشرة والمحدد لها التاسعة مساء غد الجمعة على ‏استاد القاهرة.

صراع الأهلي وبيراميدز

تواصل الصراع على صدارة ترتيب الدوري الممتاز بين الأهلي وبيراميدز بعد نهاية مباريات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري الممتاز في ظل فوز الفريقين على حساب طلائع الجيش والاتحاد السكندري على الترتيب.

وظل الفارق بين بيراميدز متصدر جدول الدوري والأهلي الوصيف بـ11 نقطة، إلا أن الأحمر متبقي له 4 مباريات مؤجلة، ومن ثمّ الفوز بها يمنحه الصدارة بفارق نقطة

ترتيب الدوري المصري

وجاء ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وبيراميدز على حساب طلائع الجيش والاتحاد السكندري كما يلي:-

1- بيراميدز (68 نقطة) (27 مباراة)

2- الأهلي (57 نقطة) (23 مباراة)

3- المصري البورسعيدي (51 نقطة) (29 مباراة)

4- مودرن سبورت (44 نقطة) (28 مباراة)

5- إنبي (42 نقطة) (+6 أهداف) (29 مباراة)

6- سموحة (42 نقطة) (+3 أهداف) (28 مباراة)

7- الزمالك (41 نقطة) (+13 هدفا) (24 مباراة) يخصم منه 3 نقاط نهاية الموسم

8- زد إف سي (41 نقطة) (+11 هدفا) (27 مباراة)

9- سيراميكا كليوباترا (41 نقطة) (29 مباراة)

10- الاتحاد (38 نقطة) (30 مباراة)

11- طلائع الجيش (35 نقطة) (29 مباراة)

12- البنك الأهلي (33 نقطة) (29 مباراة)

13- الجونة (32 نقطة) (30 مباراة)

14- الإسماعيلي (31 نقطة) (30 مباراة)

15- فاركو (29 نقطة) (30 مباراة)

16- بلدية المحلة (23 نقطة) (29 مباراة)

17- المقاولون العرب (23 نقطة) (27 مباراة)

18-الداخلية (19 نقطة) (30 مباراة)