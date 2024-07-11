صلاح حليمة: الدعم الأمريكي لإسرائيل لن يتوقف

قال صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي في ظل الحزبين الجمهوري والديموقراطي لا يوجد فارق كبير بينهما.

وأكد حليمة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية مارينا المصري: "الاختلاف بين الحزبين هو درجة التأييد والدعم لإسرائيل، والعلاقات بين الجانبين تقوم على أساس تحالف استراتيجي، أي أن واشنطن حاضنة أمنية وعسكرية وسياسية واقتصادية ومادية وإعلامية لإسرائيل".

وتابع: "الدعم الأمريكي لإسرائيل لن يتوقف على المدى القصير، ولكن ربما على المدة المتوسط والطويل يحدث هذا الخلاف بتأثير عوامل داخلية في الولايات المتحدة، فهناك توجهات خاصة بين الشباب بمختلف انتماءاته نحو دعم الشعب الفلسطيني وحل الدولتين، والوقوف ضد الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، وهناك عام آخر وهو أن الانتفاضات في أمريكا موجودة في دول كثيرة حول العالم على المستوى الشعبي".