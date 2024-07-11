الأهلي يوجه الشكر لـ«بريزنتيشن» ويشكل لجنة لاستلام قناة النادي

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي في بيان رسمي توجه الشكر لشركة بريزنتيشن على الفترة التي تولت فيها إدارة قناة النادي الأهلي.

وقال الأهلي في بيان رسمي: استعرض مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الإعلامية في اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة محمود الخطيب وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، الموقف الحالي لقناة الأهلي من كافة الجوانب الإدارية والفنية والمالية، بما يعزز الدراسة التي يقوم بها بعض المتخصصين في الوقت الراهن لتطوير القناة وتقديم المحتوى الذي يتناسب مع قيمة الأهلي وتاريخه وجماهيره.

ووجه المجلس لشركة بريزنتيشن لايف والقائمين عليها لما بذلوه من جهد طوال فترة حصولهم على حقوق إدارة القناة وحرصهم على تقديم الأفضل للنادي ومحبيه.

وشكل المجلس لجنة لاستلام القناة تتكون من الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي ومحمد يوسف مدير شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، ومحمد فتحي مدير الشئون القانونية ومحمود مدبولي المحاسب المالي لشركة الأهلي للانتاج الإعلامي