ads
الخميس 11 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رغم تنازل الزوج.. حبس عشيق سيدة ضبط داخل غرفة نومها في التبين

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت النيابة العامة، بحبس عاطل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة دخول مسكن دون تصريح، بعدما تم ضبطه داخل منزل عشيقته في غرفة نومها بمنطقة التبين.

وقررت النيابة العامة، إخلاء سبيل المتهمة بعدما تنازل الزوج عن اتهامها بالزنا.

ورد بلاغ لضباط مباحث التبين، من عامل، مقيم بدائرة القسم، مفاده اكتشافه أثناء عودته لمنزله، وجود رجل غريب في غرفة نومه بصحبة زوجته. 

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين وجود علاقة غير شرعية بين المتهم وزوجة المبلغ، وقامت بعمل نسخة من مفتاح الشقة له، ليأتي لها أثناء عدم وجود زوجها. 

وتحفظت قوات الأمن على المتهمة وعشيقها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 

4 أيام علي ذمة التحقيقات بحبس عاطل دون تصريح داخل منزل ضباط مباحث التبين علاقة غير شرعية عشيقها