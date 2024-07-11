رغم تنازل الزوج.. حبس عشيق سيدة ضبط داخل غرفة نومها في التبين

أمرت النيابة العامة، بحبس عاطل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة دخول مسكن دون تصريح، بعدما تم ضبطه داخل منزل عشيقته في غرفة نومها بمنطقة التبين.

وقررت النيابة العامة، إخلاء سبيل المتهمة بعدما تنازل الزوج عن اتهامها بالزنا.

ورد بلاغ لضباط مباحث التبين، من عامل، مقيم بدائرة القسم، مفاده اكتشافه أثناء عودته لمنزله، وجود رجل غريب في غرفة نومه بصحبة زوجته.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين وجود علاقة غير شرعية بين المتهم وزوجة المبلغ، وقامت بعمل نسخة من مفتاح الشقة له، ليأتي لها أثناء عدم وجود زوجها.

وتحفظت قوات الأمن على المتهمة وعشيقها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

