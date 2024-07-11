كرم جبر: استدعينا 3 إعلاميين من الوسط الرياضي ووجهنا لهم إنذارات أخيرة

علق الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على قرار مجلس إدارة الشركة المتحدة للإعلام بوقف برنامج الإعلامي أحمد شوبير، قائلا: نشيد بهذا الموقف النبيل والقرار يعد بداية لمرحلة جديدة لابد من تشجيعها.

وقال كرم جبر خلال مداخلة عبر برنامج "مانشيت" على قناة "CBC"، إنه يرى أن قرار اليوم سيتكرر لضبط المشهد الرياضي، موضحا: إنما للصبر حدود واستدعينا 3 أشخاص في المجلس خلال الأيام الماضية ووجهنا إنذارات لهم.

وأضاف : اجتمعنا بأعضاء اتحاد الكرة منذ 4 أشهر لضبط المشهد الرياضي، وإنهاء التعصب الكروي.