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الخميس 11 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كرم جبر: استدعينا 3 إعلاميين من الوسط الرياضي ووجهنا لهم إنذارات أخيرة

الكاتب الصحفي كرم
الكاتب الصحفي كرم جبر
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علق الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على قرار مجلس إدارة الشركة المتحدة للإعلام بوقف برنامج الإعلامي أحمد شوبير، قائلا: نشيد بهذا الموقف النبيل والقرار يعد بداية لمرحلة جديدة لابد من تشجيعها.

وقال كرم جبر خلال مداخلة عبر برنامج "مانشيت" على قناة "CBC"، إنه يرى أن قرار اليوم سيتكرر لضبط المشهد الرياضي، موضحا: إنما للصبر حدود واستدعينا 3 أشخاص في المجلس خلال الأيام الماضية ووجهنا إنذارات لهم.

وأضاف : اجتمعنا بأعضاء اتحاد الكرة منذ 4 أشهر لضبط المشهد الرياضي، وإنهاء التعصب الكروي.

 

الكاتب الصحفى كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشركة المتحدة للإعلام الإعلامي أحمد شوبير