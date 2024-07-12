قرارات حوثية جديدة قبل بدء العام الدراسي الجديد في اليمن

مع قرب العام الدراسي الجديد تجدد ميليشيات الحوثي، مجموعة قرارات مثيرة للغضب من قبل المواطنين في اليمن، إذ قامت المدعومة من إيران قبل بدء العام الدراسي الجديد بإلزام جميع المدارس في أماكن سيطرتها بدفع رسوم باهظة تصل إلى 50 دولاراً عن كل طالب، وذلك لحساب ما تسمى وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرتها.

وبالتالي دفع القرار جميع المدارس الخاصة إلى زيادة الرسوم الدراسية على الطلاب لتعويض الخسائر المادية الناتجة عن هذه الاتاوات الحوثية، بحسب موقع "نيوز يمن" المحلي.

وأشار الموقع إلى أن الكثير من العائلات في مناطق الحوثي، أصبحت غير قادرة على إلحاق أبنائها بالمدارس حتى الحكومية ، بسبب التدهور المستمر في أوضاعهم المعيشية والاقتصادية ، فضلا عن تحريف المواد الدراسية.

وتشير بعض التقارير الدولية ، إلى أن هناك أكثر من مليوني طفل يمني محرومون من التعليم نتيجة النزاع المستمر في البلاد، الذي طال المرافق التعليمية أيضًا.

ففي خلال العامين الماضيين وقعت قرابة 200 حادثة هجوم واستهداف للمدارس ومؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى استخدام البعض منها لأغراض عسكرية، لان الحوثيين يحولون المدارس التي يسيطرون عليها إلى معسكرات تدريب.

هذه الانتهاكات بجانب استمرار الممارسات الخطيرة الحوثية منها تجنيد الأطفال وتلقينهم أفكارًا عقائدية داخل المدارس، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

ووثق تقرير الموقعانه خلال الفترة الحالية وقع ما لا يقل عن 99 حادثة لاستخدام المنشآت التعليمية في اليمن لأغراض عسكرية.

جدير بالذكر أن حوالي 2.7 مليون طفل يمني لا يزالون خارج المدارس، أغلبهم من الفتيات، ذاك بحسب إحصائيات دولية.

تغيير المناهج

بدأ الحوثي بتغيير المناهج الدراسية عقب تعيين شقيق زعيم مليشيا الحوثي يحي بدر الدين الحوثي على رأس وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثي في نهاية عام 2016، و سعى بدر الدين منذ تربعه على رأس الوزارة في فرض فكر جماعته على اطفال المدارس في المحافظات التي يسيطرون عليها بقوة السلاح وعنوة.

وحرصت المليشيا الانقلابية على تعديل المناهج التعليمية بداية من احتكارها لإدارة مؤسسات التعليم، والعمل على تجريف الهوية اليمنية الوطنية، وتغيير تاريخ وعقيدة وثقافة المجتمع اليمني لصالح أجندات معينة .

وتكمن خطورة تلك التغييرات التي تقوم بها المليشيا الانقلابية في المناهج، في المشروع الطائفي الذي بدوره يعمل على تعميق العصبيات، ويتسبب في حدوث الفتن والنزاعات.

وقامت المليشيات بحذف الدروس التي له صلة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان وغيرهم، مما يعنى طعن في مرجعية الاسلام والسنة.

كما قامت بتحريفات سياسية وثقافية وتاريخية يمنية، مثل حذف الثورات والأعياد الوطنية، وحذف الثورات العربية، واستبدالها بالأعياد الطائفية الخاصة بهم.

ويقول موقع " يمن برس"، أن إيران وراء التعديلات الحوثية للمناهج التعليمية في اليمن، بغية نشر الأفكار الشيعية المغلوطة.

تدخل إيران في العملية التعليمية

وكشفت الموقع حسب مصادرة، عن تواجد خبراء إيرانيون في وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة المليشيا بصنعاء.

وذلك بحسب ما أسموه بتجارب طهران في السياسة التربوية، يعمل الإيرانيون مستشارين.

وسمحت جماعة الحوثي لإيران بالتدخل في التعليم، لكي تقدم لها فروض الولاء و الطاعة .