نقيب الصحفيين الفلسطينيين يشيد بدور الإعلام المصري في أحداث غزة

قال ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين إنه لاحظ خلال احتفالية جوائز الصحافة المصرية أن الحاضر الأبرز فيها هو "فلسطين":"هذه الاحتفالية هى الأهم في الوطن العربي، وفلسطين كانت حاضرة من حيث جائزة حرية الصحافة التي نالها وائل الدحدوح وأيضا العديد من الموضوعات التي نال عنها صحفيون مصريون جوائز كانت عن فلسطين".

أضاف أبو بكر، في لقائه مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج"مانشيت" الذي يذاع عبر قناة CBC، أن القضية الفلسطينية كانت حاضرة في كلمة نقيب الصحفيين خالد البلشي باحتفالية الصحافة المصرية:"هذا ليس بغريب على مصر ولا نقابة الصحفيين المصريين، ونحن لدينا أوثق العلاقات مع نقابة الصحفيين المصريين والإعلام المصري ونفتخر ونعتز بهذه العلاقات بين الصحافة المصرية والفلسطينية ونرى أن الإعلام المصري هو أكثر داعم لقضيتنا".

وتابع نقيب الصحفيين الفلسطينيين:"هناك فرق كبير بين الإعلام العربي والمصري، فالأخير يقوم بدور وواجب كبير في تغطية ما يجري في غزة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في حرب الإبادة الجماعية وعلى الإعلام العربي أن يقوم بذات الدور ويحذو حذو الإعلام المصري ويقوم بذات الدور في حجم التغطية والتضامن الكبير وأنا أرى أن الإعلام المصري متقدم على الجميع".