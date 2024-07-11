محافظ الإسكندرية يشرف على حملات إزالة الإشغالات ويوجه بتطوير شاطئ الشاطبي

تفقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، أعمال حملات إزالة إشغال الطريق والنظافة العامة بشارع بورسعيد بنطاق أحياء وسط وشرق، كما قام بجولة تفقدية على منطقة الشاطبي لتفقد وضع الشواطئ.

وخلال تفقده لشاطئ الشاطبي، وجه محافظ الإسكندرية بإزالة كافة المخالفات الموجودة على الشاطئ ورفع مستوى النظافة، كما وجه محافظ الإسكندرية، بمراجعة بنود عقد استغلال الشاطئ واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات.

وفي إطار حرصه على تحسين المظهر الحضاري للمدينة، كلف محافظ الإسكندرية، رئيس حي وسط برفع كافة أعمدة الإنارة المتهالكة بشوارع سعد زغلول وصفية زغلول ومنطقة الشاطبي، كما وجه محافظ الإسكندرية، مدير الإدارة العامة للحدائق المركزية بالبدء الفوري في رفع كفاءة الحدائق بنطاق حي وسط.

جاءت هذه الجولة بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمسئولين من الجهات التنفيذية المعنية، وبتواجد شرطة المرافق والمرور.