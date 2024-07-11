مجلس كنائس الشرق الأوسط يختتم مؤتمر رابطة الكليّات والمعاهد اللاهوتيّة

اختتم مجلس كنائس الشرق الأوسط المؤتمر السنوي الثاني لرابطة الكليّات والمعاهد اللاهوتيّة في الشرق الأوسط، المنعقد في بيت سان مارك للمؤتمرات في منطقة العبور- القاهرة بعنوان" نشهد معاً".

المحطة الختامية شهدت توجه الطلاب فى زيارة إلى المطران جورج شيحان رئيس أساقفة أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، ترأس الوفد الارشمندريت يعقوب خليل، عميد معهد القدّيس يوحنّا الدمشقيّ اللّاهوتيّ في جامعة البلمند، لبنان، رئيس الرابطة، وضم الدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الاوسط، الخوري الدكتور مخائيل قنبر الأمين التنفيذي للرابطة، القس بيشوي حلمي الأمين التنفيذي المشارك، القس د.صموئيل روزفي الأمين التنفيذي المشارك، منسقة العلاقات الكنسية والإعلامية في المجلس الإعلامية ليا عادل معماري.

وبجو مغعم بالمحبة والاخوة، استقبل شيحان وعدد من الٱباء الكهنة الطلاب في صالون المطرانية.

استهل اللقاء بكلمة ألقاها الخوري الدكتور مخائيل قنبر الأمين التنفيذي للرابطة، شكر فيها المطران جورج شيحان لاستقباله الأبوي المحب، مقدماً شرحاً تفصيليا عن الرابطة ونشاطاتها وبرامج عملها وتطلعاتها المستقبلية.

بعد ذلك، كانت للمطران جورج شيحان كلمة نابعة من القلب لخصها بعبارة " لا تخف" المستوحاة من الٱية الإنجيلية:" قال له الملاك:" لا تخف يا يوسف أن تأتي بكريم إلى بيتك.فإن الذي كون فيها هو من الروح القدس"؛ مؤكداً أهمية هذه المؤتمرات واللقاءات التي تقيمها الرابطة والتي تعزيز روح الأخوة والمسكونية بين مختلف العائلات الكنسية.داعيا الطلاب إلى عدم الخوف بأن يكون الٱخر معهم وفي بيتهم.

كما أثنى على الدور الذي يقوم به مجلس كنائس الشرق الاوسط على مختلف الصعد. شاكرا الدكتور ميشال عبس والجميع على هذه الزيارة التي تنم عن محبة كبيرة. كما قدم شرحاً تفصيلياً عن تاريخ الكنيسة المارونية في مصر.

وألقى القس بيشوى حلمي كلمة مقتضبة تحدث فيها عن الدور الذي يؤديه المطران جورج شيحان في مصر، منوهاً بانفتاحه ومحبته للجميع دون تمييز.

كما ألقى الدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الاوسط كلمة شكر فيها المطران جورج شيحان لاستقباله المحب، مؤكداً أن الرابطة ال A.T.M.E هي عنصر استراتيجي في المجلس ومنجم هام لتخريج القيادات المسكونية في المستقبل.

في السياق نفسه، قدمت رابطة ال A.T.M.E كتاب " أديار الكرسي الأنطاكي" إلى المطران جورج شيحان .

كما قدم المطران جورج شيحان إلى الطلاب صوراً تذكارياً للكنيسة المارونية في مصر مدون عليها الٱية الإنجيلية التي تلخص عبارة " لا تخف".

في الختام، استمع الجميع إلى شهادات حياة من الطلاب عبروا فيها عن الخبرات التي عاشوها خلال أيام المؤتمر، وأهمية المحاضرات التي أصغوا اليها، ولقاء المحبة والتقارب الذي نشأ بينهم.

وانتهى اللقاء بصلاة شكر على نية اعمال المؤتمر السنوي الثاني للرابطة " نشهد معاً".