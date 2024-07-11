رئيس شباب النواب يطالب الحكومة بالاستفادة من 10 ملايين مصري بالخارج

طالب الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، الحكومة الجديدة باعطاء أولوية خاصة للجاليات المصرية بالخارج لجذب المستثمرين ، وكذلك العمل علي تشجيع الاستثمار المحلي .

وقال رئيس لجنة الشباب ، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة ، يجب علي الحكومة حل مشاكل المستثمرين المصريين أولاً قبل التفكير في جذب المستثمرين الأجانب ، خاصة أن نجاح المصريين في الاستثمار داخل البلاد سيكون عنصر الجذب الأهم للأجانب .

وأشار حسين ، إلي أن المستثمرين المصريين يواجهون عدة مشكلات يجب علي الحكومة العمل علي حلها ويأتي علي رأس تلك المشكلات صعوبة الحصول علي التراخيص ، موضحا أن المناخ المصري جاذب للاستثمار بعدما تم تطوير البينة التحتية والطرق بشكل غير مسبوق .

كما طالب ، الحكومة بضرورة إعطاء أولوية للمصريين بالخارج وتقديم تسهيلات لهم في مجال الاستثمار داخل مصر ، خاصة أن عدد ابناء الجالية في الخارج يصل الي 10 مليون وهو الرقم الذي يشكل أهمية كبيرة في معادلة الاستثمار .

وأكد أن المصريين بالخارج قوة داعمة للاستثمار في مصر خاصة أنهم يأتون بعدد كبير من الشركاء الأجانب وهو ما سينعكس علي توفير العملة الصعبة ودفع عجلة الاقتصاد للامام وتوفير الآلاف من فرص العمل .

واختتم رئيس لجنة الشباب أن اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة بيان الحكومة تعمل على مراجعة ما جاء بالبرنامج المقدم من الحكومة ومدى التزام البرنامج بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بما يلبي تطلعات وطموحات الشعب المصري، وتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عاجل وملموس، بما يشمله ذلك من مواجهة عاجلة لارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، والحد من التضخم، وسرعة الانتهاء من حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعميق الصناعة المحلية، فضلاً عن مواجهة التحديات الإقليمية للدولة المصرية التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.

وتضم اللجنة الخاصة نحو 42 نائبا وهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.