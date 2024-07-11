السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن مشروع لتعزيز الشراكة الثقافية بين مصر والولايات المتحدة

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة عن إطلاق النسخة الرابعة من سلسلة أفلام "الرؤية الجديدة" بالشراكة مع منظمة "الفن في كل مكان" المصرية ،

وتنظم منظمة "الفن في كل مكان" مشروع "السينما في كل مكان" لعروض الأفلام في أماكن بديلة، مثل المقاهي والنوادي والمراكز المجتمعية والمنظمات غير الحكومية.

واكدت السفارة في بيان لها اليوم انها تدعم بالتعاون مع برنامج دبلوماسية الأفلام الأمريكية "اميريكان فيلم شو كيس" 12 عرضا في مساحات ثقافية مختلفة في صعيد مصر والدلتا والمدن الساحلية في الفترة من 11 إلى 26 يوليو. ويستقطب هذا البرنامج الثقافي المثير أفلامًا أمريكية قصيرة مستقلة إلى المناطق المحرومة في جميع أنحاء مصر وسيساعد في بناء علاقات أقوى بين الشعبين المصري والأمريكي

وقالت سفيرة الولايات المتحدة بمصر هيرو مصطفى غارغ ان "هذا المشروع الفريد لا يعزز الشراكة الثقافية بين مصر والولايات المتحدة فحسب، بل يعزز أيضًا النمو الاقتصادي من خلال صناعة السينما.

واضافت "نحن فخورون بشكل خاص بالشراكة مع مبادرة "ديف فيلم لاب" التابعة لـمنظمة "الفن في كل مكان" لتقديم هذه الأفلام إلى جماهير الصم أو ضعاف السمع

ومن المقرر أن تقام عروض سلسلة الأفلام في المنيا خلال الفترة من 11 إلى 12 يوليو، ثم في أسيوط خلال الفترة من 14 إلى 15 يوليو. وتستمر العروض في دمياط يوم 18 يوليو، وكفر الشيخ يوم 20 يوليو، وأخيرا في الإسكندرية 21-26 يوليو. وهناك عروض مخصصة لجمهور الصم أيام 22 و23 و25 يوليو في المركز السينمائي المستقل بالإسكندرية - سينفيل