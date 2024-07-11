الشوط الأول.. أوباما يقود الزمالك للتقدم على طلائع الجيش بهدف

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره طلائع الجيش بهدف دون رد، في المباراة التى تجمعهما على ملعب الكلية الحربية، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء الشوط متوسط الأداء في أوله و حاول طلائع الجيش تهديد مرمى محمد صبحي في اكتر من مناسبة، والذي انقذ مرمى الاييض من أهداف.

وعلى عكس مجريات الامور تمكن يوسف أوباما من تسجيل هدف التقدم للزمالك في الدقيقة الأخيرة من الوقت الاصلي للشوط من عرضية عبدالله السعيد.



دخل الزمالك بالتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – محمد عاطف.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحازم أسامة وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد أشرف "روقا" ومحمد السيد وعمار ياسر و ترافيس موتيابا ومهاب ياسر وإبراهيما نداي.

ودخل الطلائع المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: عمر رضوان

خط الدفاع: محمد دياب، خالد سطوحي، محمد سمير.

خط الوسط: أحمد متعب، فريد شوقي، عبد الرحمن شيكا، أحمد عبد الرحمن.

الهجوم: إسلام محارب، جودوين شيكا، محمد هاني.

ويجلس على دكة بدلاء طلائع الجيش أمام الزمالك كل من: محمد شعبان – عمرو طارق – علي حمدي – يسري وحيد – السيد أبو أمنة – مصطفى الخواجة – أحمد الشيخ – كريم طارق – عمر السعيد

يحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 24 مباراة، ويحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة من 29 مباراة