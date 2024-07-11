«مصطنعة».. «رياضة الغربية» توضح ملابسات واقعة الشيشة في مركز شباب المحلة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالغربية في بيان لها عن قيام أحد أعضاء مركز الشباب بافتعال واقعة ادخال الشيشة وبعض الأطفال والشباب لالتقاط صورة داخل مركز شباب المحلة بغرض تقديم صورة غير واقعية لحال المركز بغرض إثارة الرأي العام بمدينة المحلة، وقد قام مجلس الادارة باتخاذ إجراءات التحقيق معه.

وأضاف البيان أنه سيتم تطبيق اقصي الإجراءات القانونية حيال عضو مجلس الإدارة فور انتهاء التحقيق وذلك حال ثبوت واقعة الشيشة.

فتح تحقيق عاجل في واقعة قيام عدد من الاطفال بتدخين الشيشة داخل مركز شباب المحلة



كان يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة قرر فتح تحقيق عاجل في واقعة قيام عدد من الاطفال بتدخين الشيشة داخل مركز شباب المحلة بعد قيام الأطفال بإدخالها إلى الملعب وافتراش الأرض وتدخينها، وتحديد المقصرين في ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم على وجه السرعة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة لعدد من لأطفال وهم يفترشون الأرض بملعب مركز شباب المحلة وقيامهم بتدخين الشيشة الأمر الذى آثار حفيظة أعضاء الجمعية العمومية.

وطالبو بتدخل وكيل وزارة الشباب والرياضة لمحاسبة المتسببين في واقعة تدخين الشيشة.