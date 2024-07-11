الدولار يستقر في نهاية تعاملات اليوم.. تعرف على السعر

لا يزال سعر الدولار مستقرا أمام الجنيه في أخر تعاملات له داخل الجهاز المصرفي ليسجل 47.94 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع.

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.9 جنيه للشراء و 48 جنيه للبيع في ميد بنك، ثم 47.94 جنيه للشراء و 48.04 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني

وبلغ 47.95 جنيه للشراء و 48.05 جنيه للبيع في معظم البنوك المصرية من بينها ( الأهلي المصري،مصر، القاهرة، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي،قناة السويس، الإسكندرية، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، المصرف المتحد،البركة، العربي الإفريقي الدولي،فيصل الاسلامي، الاستثمار العربي،المصري لتنمية الصادراات".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه الى نحو 47.96 جنيه للشراء و 48.06 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول، و 47.98 جنيه للشراء و 48.08 جنيه للبيع في بنكي المشرق و الأهلي الكويتي، ثم 48 جنيه للشراء و 48.1 جنيه للبيع في بنك HSBCو سايب.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.02 جنيه للشراء و 48.12 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية و المصري الخليجي، ثم 48.1 جنيه للشراء و 48.2 جنيه للبيع في بنك QNB.

وجاء أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.15 جنيه للشراء و 48.25 جنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي و بنك التعمير والاسكان.