اقرأ غدا في "البوابة".. إيران تهدد بدخول ميادين الحرب في الشرق الأوسط

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 12 يوليو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

ماكرون يخرج عن صمته.. الرئيس الفرنسي: لم ينجح أحد في الانتخابات التشريعية.. ويدعو لبناء أغلبية صلبة بالبرلمان

إيران تهدد بدخول ميادين الحرب في الشرق الأوسط

إدارة بايدن ترسل قنابل زنة 500 رطل إلى إسرائيل

رئيس وزراء إسبانيا يدعو الغرب لعدم "الكيل بمكيالين"

الناتو: انضمام أوكرانيا إلى الحلف لا رجعة فيه

"الصحة العالمية » تكثف جهودها لمواجهة حالة الطوارئ الإنسانية في السودان