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الخميس 11 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. إيران تهدد بدخول ميادين الحرب في الشرق الأوسط

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 12 يوليو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

ماكرون يخرج عن صمته.. الرئيس الفرنسي: لم ينجح أحد في الانتخابات التشريعية.. ويدعو لبناء أغلبية صلبة بالبرلمان
إيران تهدد بدخول ميادين الحرب في الشرق الأوسط
إدارة بايدن ترسل قنابل زنة 500 رطل إلى إسرائيل
رئيس وزراء إسبانيا يدعو الغرب لعدم "الكيل بمكيالين"
الناتو: انضمام أوكرانيا إلى الحلف لا رجعة فيه
"الصحة العالمية » تكثف جهودها لمواجهة حالة الطوارئ الإنسانية في السودان

ماكرون إيران بايدن السودان