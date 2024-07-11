نهائي يورو 2024| من هو حكم مباراة إسبانيا وإنجلترا؟.. تلقى تهديدات بالقتل في 2022.. الفرنسي فرانسوا لوتكسييه أصغر من «نافاس» بـ3 سنوات

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، مهمة إدارة مباراة نهائي يورو 2024 بين إسبانيا وإنجلترا للحكم الفرنسي فرانسوا لوتكسييه.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الماضي حتى 14 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا.

يدير فرانسوا لوتكسييه نهائي بطولة يورو 2024 تحكيميًا، الذي يجمع بين منتخبي إنجلترا وإسبانيا على الملعب الأولمبي في برلين، يوم الأحد المقبل.

طاقم تحكيم مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي يورو 2024

يضم طاقم تحكيم مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي يورو 2024 بجانب فرانسوا لوتكسييه، كل من، المساعدين الفرنسيين سيريل مونييه ومهدي رحموني، بينما يكون البولندي سيمون مارتشينياك حكمًا رابعًا.

أسند «يويفا» إدراة غرفة تقنية الفيديو المساعد (VAR) إلى الفرنسي جيروم بريسارد، ويساعده مواطنه ويلي ديلاجود، ويدعمه الإيطالي ماسيميليانو إيراتي، بينما سيكون البولندي توماش ليستكيويتز حكمًا احتياطيًا.

فرانسوا لوتكسييه حكم نهائي يورو 2024

من هو فرانسوا لوتكسييه حكم نهائي يورو 2024؟

الحكم الفرنسي فرانسوا لوتكسييه، يبلغ من العمر 35 عامًا، لديه ابن في عامه الثالث.

لوتكسييه حكمًا دوليًا منذ عام 2017، وأدار 65 مباراة رسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مسيرته التحكيمية.

في بطولة يورو 2024 الحالية، أدار مباراة دور الـ16 بين إسبانيا وجورجيا، كما أدار مباراتين في دور المجموعات بين الدنمارك وصربيا وكرواتيا وألبانيا، وكان حكمًا رابعًا في مباراة افتتاح البطولة بين ألمانيا وإسكتلندا.

وكان الحكم الرابع في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني.

وكان أيضًا حكمًا لنهائي كأس السوبر الأوروبي 2023 بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني.

فرانسوا لوتكسييه

تلقى لوتكسييه تهديدات بالقتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ بسبب قراراته في مباراة نانت ونيس في الدوري الفرنسي بتاريخ 24 أكتوبر 2022، بحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية.

يعد فرانسوا لوتكسييه، أصغر سنًا من لاعب منتخب إسبانيا خيسوس نافاس، الذي يبلغ من العمر 38 عامًا، الذي يعتبر أكبر لاعبي المنتخبين، كما إن لوتكسييه أكبر من كايل والكر أكبر لاعبي منتخب إنجلترا بعام واحد فقط، وبالمثل مع ناتشو فيرنانديز مدافع المنتخب الإسباني.