بالأرقام.. «المنشاوي» يستعرض إنجازات جامعة أسيوط في التصنيفات الدولية

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ تقريراً حول إنجازات الجامعة في ملف التصنيفات الدولية، خلال عام 2023/2024م، تحت إشراف الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي، والذي شهد تقدماً ملحوظاً، وقفزات كبرى في أهم، وأشهر التصنيفات العالمية، بمختلف معاييرها، من حيث الأداء البحثي، والسمعة الأكاديمية، وجودة العملية التعليمية، وغزارة الإنتاج العلمي العالمي المتخصص، والمتميز في كافة مجالات البحوث المتطورة، والتي تستوفي جميع شروط البحث العلمي الرصين، والنشر في أكبر المجلات العلمية

العالمية المبوبة بقواعد البيانات.

وأكد رئيس جامعة أسيوط؛ أن الجامعة تسير وفقاً لخطة، تهدف إلى الارتقاء بالسمعة الأكاديمية، وتحسين سمعة الجامعة لدى أصحاب العمل، وتنوع الموارد البشرية، وتطوير المعامل، والتوسع في التعاون الدولي، وتطوير المجلات العلمية، وزيادة معدل نشر البحوث في المجلات، والدوريات العلمية الرصينة، وزيادة الاقتباسات لكل ورقة بحثية، وحصد الجوائز العلمية، وغيرها.

وفي هذا الإطار، تسلم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشون فرنانديز المدير الإقليمي لمؤسسة QS بالشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا؛شهادة تكريم لجامعة أسيوط، في احتفالية أقيمت لتكريم رؤساء، وممثلى الجامعات ال15 الذين أدرجهم التصنيف في إصداره الأخير؛ وذلك بحضور الأستاذ رامي عواد المدير الإقليمي لمؤسسة QS للنقطة.

وأوضح التقرير؛ تحقيق جامعة أسيوط للكثير من المراكز المتقدمة؛ محلياً، ودولياً فى مختلف التصنيفات الدولية المعنية بقياس أداء الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ حيث تصدرت جامعة أسيوط المركز الأول مصرياً في التصنيف الإنجليزي THE Impact؛ في مجال جودة التعليم كهدف من أهداف التنمية المستدامة المختلفة، متصدرة (38) جامعة مصرية شملهم التصنيف، كما حققت المركز (201- 300) على مستوى أكثر من (1680) جامعة عالمية، وهذا الإنجاز يعد طفرة كبيرة بالتقدم (200) مركز عالمي في التصنيف ذاته عن العام السابق.

وأظهر التصنيف الإنجليزي THE Impact 2024م لمعايير الاستدامة؛ تصدر الجامعة المركز الأول مصرياً، والمركز (75) عالمياً في مجال المحافظة على المياه، وحصولها على المركز الثاني مصرياً، والمركز (81) عالمياً في مجال المساعدة في القضاء على الفقر، كما جاءت في المرتبة الثانية مصرياً، و(101) عالمياً، من حيث؛ جهود الجامعة المجتمعية في مجال مكافحة الجوع، كما احتلت المركز الثالث مصرياً، و (28) عالمياً في مجال الطاقة النظيفة.

وأشار التقريرP إلى إدراج الجامعة- لأول مرة- ضمن أفضل الجامعات في تصنيف QS للاستدامة QS World University Rankings Sustainability 2024م، وحصولها على الترتيب (821-840 ) عالمياً؛ ضمن أكثر من( 1400) جامعة على مستوى العالم شملهم التصنيف، كما حصلت الجامعة- كذلك- على المرتبة (18) أفريقياً.

وحققت جامعة أسيوط؛ إنجازًا دوليًا آخر فى مجال التنمية المستدامة؛ بتقدمها نحو المرتبة الثالثة مصرياً، و(401) عالمياً في تصنيف التايمز الإنجليزي للتنمية المستدامة، وذلك بين (2152) جامعة من ( 125) دولة بالعالم شملها التصنيف فى نسخته لعام 2024م، ووفقاً للتصنيف فقد احتلت جامعة أسيوط؛ الترتيب الأول مصرياً، و(75) عالمياً؛ في مجال المياه النظيفة، وحصلت الجامعة على الترتيب (81) عالمياً، والثاني على مستوى الجامعات المصرية في مجال مكافحة الفقر، وجاءت في الترتيب (28 )عالمياً، والثالث على مستوى الجامعات الحكومية المصرية؛ في مجال توفير الطاقة، والطاقة النظيفة، كما حصلت الجامعة على الترتيب (101-200) عالمياً، والثاني على مستوى الجامعات المصرية؛ في مجال مكافحة الجوع، وحصلت الجامعة على الترتيب (201-300)عالمياً، والأول على مستوى الجامعات المصرية في مجال جودة التعليم.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ أن هذا الإنجاز، يعد انعكاساً لجهود الجامعة الحثيثة؛ كجهة إنتاجية، وبحثية تسهم في إيجاد حلول للتحديات البيئية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي وضعتها الأمم المتحدة، وتبنتها مصر في رؤيتها ٢٠٣٠، ودورها الإيجابي في دعم الاقتصاد، وخدمة قضايا المجتمع، والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى دمج الاستدامة في مناهجها، وبرامجها البحثية، هذا فضلاً عن سعيها؛ لتحقيق التعاون، والتكامل بين مراكزها المختلفة، والمجتمع الخارجي؛ تحقيقاً لهذه الأهداف.

وأظهر التقرير؛ إنجازات عدة في مجال التصنيفات الدولية التي تقيس الأداء البحثي والأكاديمي للجامعات، بما يضمه من معدلات النشر دولي، والإنتاج البحثي، وعدد الاستشهادات العلمية لمنسوبي الجامعة في قواعد البيانات، والسمعة الأكاديمية للجامعات، ووجود الجامعات القوي، والمؤثر على شبكة الإنترنت، وجودة العملية التعليمية، وتوظيف الخريجين، وتميز أعضاء هيئة التدريس.

وفى هذا الإطار؛ تم إدراج الجامعة ضمن أفضل (500) جامعة عالمية؛ وفقاً للتصنيف الأمريكي US News لعام 2024م؛ حيث احتلت المركز (489) دولياً، وذلك بين (2500) جامعة تم إدراجها في هذا التصنيف؛ متقدمة (221) مركزاً؛ عن تصنيف العام السابق، كما احتلت الجامعة المركز (16) أفريقياً؛ بتقدم (3) مستويات عن العام السابق من بين (100) جامعة أفريقية تم إدراجها في هذا التصنيف.

وأظهر التصنيف التركي HE Higher Education Ranking؛ حصول الجامعة على المرتبة (27) عالمياً- لأول مرة- وفي الترتيب الرابع مصرياً من بين (303) جامعة تم إدراجها فى هذا التصنيف؛ حيث يقيِّم هذا التصنيف الجامعات المشاركة؛ وفقاً لـ (25) معياراً، و(177) مؤشراً، منها: ضمان الجودة والاعتماد، وتطوير الوصول الرقمي للمؤسسة التعليمية، والرؤية المستقبلية، فضلاً عن تعزيز الشفافية، والحرية الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي.

وسجل تصنيف ويبوماتركس الأسباني لاستشهادات جوجل سكولار؛ قفزة كبيرة لجامعة أسيوط؛ بزيادة قدرها 51,111 استشهاداً؛ في النصف الثاني من عام 2023م، وبذلك احتلت المركز الخامس على مستوى الجامعات المصرية، والمركز (770) عالمياً.

وتضمن التقرير؛ إدراج الجامعة ضمن أفضل (5) جامعات مصرية- في تصنيف QS للتخصصات العلمية- وفقاً لأحدث إصداراته لعام 2024م؛ حيث حصلت على المركز الخامس مصرياً ضمن (15) جامعة مصرية، كما احتلت المرتبة (1001-1200) دولياً من أكثر من (31 ألف) جامعة عالمية، وهو ما يعد تقدماً عالمياً، وإقليماً، ومحلياً؛ حيث شمل التصنيف ترتيب أكثر من (1500) جامعة حول العالم مصنفة من بين مجمل جامعات العالم، والبالغ عددها أكثر من (31) ألف جامعة.

وأظهر التصنيف الأسباني العالمي Webometrics فى نسخة يناير ٢٠٢٤م؛ تقدم جامعة أسيوط (70) مستوى عن العام السابق؛ حيث احتلت المرتبة (1149) عالمياً، و(26) عربياً، و (21) أفريقياً؛ ويعد هذا التصنيف أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية؛ حيث يغطي أكثر من 31000 جامعة، وينشر منهم 16000 جامعة.

وأوضح التقرير؛ تقدم الجامعة (23) مستوى بالتصنيف العالمي URAP 2024، حيث احتلت المركز (585) عالمياً؛ ضمن 3000 جامعة مشاركة على مستوى العالم، والسابع محلياً؛ ضمن (33)جامعة مصرية مشاركة في التصنيف.

واحتلت الجامعة المرتبة الخامسة محلياً، و 1101 عالمياً في تصنيف The Center for World University Ranking2024 CWUR؛ وذلك ضمن (20,966) جامعة شاركت في التصنيف، متقدمة (31) مستوى عن العام السابق.

وتضمن تصنيف (CWUR)؛ إدراج جامعة أسيوط ضمن أفضل 5.3% جامعة على مستوى العالم؛حيث يقوم التصنيف بانتقاء 2000 جامعة فقط من بين أكثر من 20 ألف جامعة على مستوى العالم.

وأظهر التصنيف الصيني شنغهاي وجود جامعة أسيوط- للمرة الأولى- في (7) تخصصات علمية، وحصولها على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، وفي الفئة الـ (201-300) عالمياً؛ وذلك في مجاليّ الهندسة الكيميائية، وهندسة الإلكترونيات، كما حصلت الجامعة على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية، وفي الفئة الـ (201- 300) عالمياً في مجال العلوم الهندسية، كما تضمن التصنيف؛ إدراج الجامعة، في الفئة (201-300) عالمياً، وذلك في مجاليّ العلوم الزراعية، والعلوم البيطرية، بالإضافة إلى إدراجها فى الفئة (301-400)؛ وذلك في مجاليّ الرياضيات، وهندسة الإلكترونيات.

وفى سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ جامعة أسيوط؛ تم إدراج الجامعة في (15) تخصصاً علمياً؛ وذلك وفقاً لتصنيف US News Subjects في نسخته لعام 2024م، ضمن (2500) جامعة تم إدراجها في التصنيف على مستوى العالم؛ فحصلت جامعة أسيوط على المركز (75) عالمياً؛ في تخصص علوم البوليمرات، والمركز (124)؛ في تخصص علم الأدوية والسموم، والمركز (205)؛ في مجال الطاقة والوقود، والمركز (267)؛ في مجال علم النبات والحيوان، والمركز (255)؛ في مجال العلوم الزراعية، والمركز (256)؛ في مجال الكيمياء الفيزيائية، والمركز (259)؛ في مجال العلوم الهندسية، والمركز (326)؛ في مجال الكيمياء، والمركز (438)؛ في مجال علم الأحياء، والكيمياء الحيوية، وحققت الجامعة المركز (342)؛ في مجال علم المواد، والمركز (414)؛ في مجال الهندسة الكهربائية، والإلكترونية، والمركز (417)؛ في مجال الفيزياء، والمركز (569)؛ في مجال العلوم البيئية، والمركز (690)؛ في المجال الطبي، والمركز (737)؛ في مجال علوم الحاسب الآلي.

واستكمالاً لملف إنجازات الجامعة فى التصنيفات العالمية القائمة على التخصصات؛ فشهد عام 2023/2024 إدراج جامعة أسيوط ضمن أفضل جامعات العالم في (6) مجالات علمية وذلك وفقاً لتصنيف QS World University Rankings by Subject 2024م؛ فجاءت جامعة أسيوط في المرتبة (301-351) على مستوى العالم؛ في مجال الصيدلة وعلم العقاقير من بين أفضل (30) ألف جامعة، وجاءت في المرتبة (401-450)؛ في مجال العلوم الزراعية، والمرتبة (451-500)؛ في المجال الطبي، كما حصلت على المرتبة (501-550)؛ في مجال الهندسة والتكنولوجيا، والمرتبة (501-550)؛ في مجال الكيمياء، وحققت المرتبة (651-670)؛ في مجال العلوم البيولوجيا.

ونجحت جامعة أسيوط خلال عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤م؛ في تحقيق موقع متميز بين الجامعات العربية؛ وذلك في التصنيفات العالمية المختصة بتصنيف الجامعات العربية طبقاً لمعايير عالمية؛ حيث نجحت جامعة أسيوط؛ في تحقيق تقدم مستحق، وطفرة نوعية في التصنيفات الدولية الأكثر أهمية، وشهرة علمية على الصعيد الدولي؛ ففي تصنيف webomatirx المعني بالاستشهادات العلمية، وشفافية الجامعة في عرض بياناتها، جاءت الجامعة في المركز الـ (26) على مستوى 1364 جامعة عربية.

ووفقاً لتصنيف The ARAB RANKING؛ جاءت جامعة أسيوط بالمركز الـ (36) على مستوى (313) جامعة عربية، ومؤسسة تعليمية، تم تصنيفها في آخر إصدار ۲۰۲۳م؛ ضمن جامعات من 18 دولة عربية، وهي: مصر، والسعودية، والإمارات، والكويت، والعراق، وتونس، والجزائر، والمغرب، والأردن، ولبنان، وفلسطين، وقطر، وعمان، والبحرين، واليمن، والصومال، وليبيا، ويعتمد هذا التصنيف على منهجية تصنيف التايمز لجامعات العالم؛ حيث يستند على ثلاثة عشر مؤشراً؛ لقياس أداء الجامعات في خمسة محاور هي: التدريس، والبحث العلمي، والاستشهادات المرجعية، والسمعة الدولية، والدخل من الصناعة؛ مما يعكس التزام الجامعة؛ الأكاديمي النوعي والبحثي، وجودة، وتميز البرامج التعليمية، والبحثية بالجامعة، وتميز أعضاء هيئة التدريس.

وحققت جامعة أسيوط في تصنيف Qs Arab Region University Rankings ، على المركز (51-60) على مستوى جامعات العالم العربي، كما تضمن التصنيف؛ إدراج جامعة أسيوط ضمن قائمة أفضل الجامعات العربية، والبالغ عددها أكثر من 223 جامعة عربية، ويعد هذا التصنيف من أهم تصنيفات الجامعات العربية؛ حيث يتم اختيار الجامعات لهذا التصنيف الأكاديمي؛ وفق معايير علمية دقيقة لجمع، وتدقيق بيانات الجامعات، بينما يتم تقييم الجامعات، وترتيبها، وفقا لعدد متنوع من المعايير التي تضمن تحقيق أهداف الجامعات العالمية، ومنها: السمعة الأكاديمية، والتعاون الدولي، والبحث العلمي "الاستشهاد من الأبحاث"، وجودة العملية التعليمية، والخريجين.

وتتويجاً لهذه الإنجازات؛ أعلن تصنيف QS العالمي؛ إدراج جامعة أسيوط ضمن أفضل 15 جامعة مصرية، وفق أحدث إصداراته لعام 2025م، والذي تضمن ترتيب 1500 جامعة من مختلف جامعات دول العالم، كما جاءت الجامعة في المرتبة من (1001– 1200) على مستوى العالم؛ حيث يعتمد التصنيف على أربعة مؤشرات هي: السمعة الأكاديمية (30%)، وسمعة الخريجين (15%)، ونسبة أعضاء هيئة التدريس للطلاب (10٪)، وحجم الاستشهادات من الأبحاث بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس (20%)، وأعضاء هيئة التدريس الأجانب (5%)، والطلبة الأجانب (5%)، وشبكة الأبحاث المنشورة بين باحثين ينتمون إلى أكثر من دولة هذا العام، كما قام هذا التصنيف بتحسين لمنهجية التقييم؛ حيث قدم ثلاثة مقاييس جديدة وهى: الاستدامة (5%)، ونتائج توظيف خريجي الجامعة (5%)، وشبكة الأبحاث الدولية (5%).

