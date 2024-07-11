«التنسيقية» تلتقي وفداً من المستثمرين الصينيين في الزراعة

التقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وفداً من المستثمرين الصينيين في مجال الزراعة، وضم الوفد عدداً من أساتذة الجامعة وكبار المستثمرين بتنسيق من جانب جمعية رجال الأعمال المصرية الصينية.

وناقش أعضاء التنسيقية مع الوفد العديد من الموضوعات المحورية في مجال الاستثمار الزراعي منها تقنيات الري الحديثة والبذور والتقاوي المعدلة جينياً للتأقلم مع ندرة المياه والظروف المناخية المتغيرة ومعالجة المخلفات الزراعية.

وأكد الوفد الصيني على استراتيجية العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، خاصة بعد دخول مصر اتفاقية البريكس وموقعها الجغرافي المميز نسبة إلى طريق الحرير ومبادرة الحزام والطريق، ورغبة العديد من المستثمرين الصينيين في تعظيم استثماراتهم الزراعية في مصر ونقل التكنولوجيا والخبرات التطبيقية والتشريعية.

وناقش أعضاء التنسيقية مع الوفد ما قدمه نوابهم من إسهامات تشريعية منها مشروع قانون مكافحة هدر الطعام وعدد آخر من الأدوات الرقابية لتعزيز المناخ الاستثماري وتبني التكنولوجيا الحديثة في مناهج التدريس، وفي التطبيقات الزراعية، كما ناقشوا إمكانية تعزيز التعاون الأكاديمي والفني مع الجانب الصيني بتبادل الوفود لنقل التكنولوجيا والاستفادة من التجرية الصينية في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة التبادل التجاري.

وأثنى الوفد الصيني على تجربة التنسيقية فيما تقدمه من إسهامات تشريعية وتنفيذية هامة، وأكدوا على ضرورة استدامة التواصل خاصة وأن الوفد الصيني قد أبرم اتفاقيات متعددة فيما يخص استثمارات زراعية واسعة في محافظة الوادي الجديد، وأكدوا على التطور الكبير الذي لمسوه في الاستثمار الزراعي في عدد من المشروعات منها مستقبل مصر.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل من: النائبة مارسيل سمير والنائبة أميرة صابر، عضوا مجلس النواب، والنائب أكمل نجاتي والنائب محمد السباعي - عضوا مجلس الشيوخ، وريم القاضي وإبراهيم رمضان وآلاء بسيوني ومازن شقوير، أعضاء التنسيقية.