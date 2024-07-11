ماس كهربائي بمعمل طرشي يتسبب في مصرع شخصين بالمنيا

لقي عاملان مصرعهما فيما أصيب آخر صعقا بالكهرباء بمعمل طرشي بمدينة أبو قرقاص جنوب المنيا.
تلقى اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمأمور مركز ابوقرقاص بمصرع شخصين وإصابة آخر بمعمل طرشي بقرية ابيوها.
على الفور شكل العميد علاء جلال رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي وبالانتقال تبين مصرع كل من (محمد احمد علي ١٨سنة_محمود ممدوح محمود ٣٩سنة) وإصابة (احمد حسن محمد ٣٢سنة ).
كشفت تحريات المباحث حدوث ماس كهربائي تسبب في الحادث ولا توجد شبهة جنائية .
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض علي النيابة العامة امرت بدفن المتوفيين واستكمال تحريات المباحث .