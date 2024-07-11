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الخميس 11 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيراميدز يحشد القوة الضاربة لمواجهة الأهلي في قمة الدوري

بيراميدز
بيراميدز
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أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الأهلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي في التاسعة من مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة 14 من بطولة الدوري.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة بينما يمتلك الأهلي 57 نقطة في المركز الثاني. 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر    

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - بلاتي توريه - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي - مروان حمدي

مباراة بيراميدز والاهلي قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز